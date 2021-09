Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Faire parler les carottes! Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Faire parler les carottes! Technopôle de l’Arbois, 7 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 07 octobre

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Cet atelier organisé sous forme d’activités ludiques vous fera remonter le temps à travers la découverte d’indices permettant de connaître les climats passés. Il sera intéressant d’y découvrir comment les archives naturelles du climat que l’on nomme carotte nous renseignent sur le “temps” qu’il faisait il y a très longtemps (allant du siècle dernier à plusieurs millions d’années). Les jeunes investigateurs se mettront dans la peau des paléoclimatologues pour essayer de répondre à différentes questions telles que: Pourquoi étudier les climats du passé? Qu’est-ce qu’une carotte environnementale? Existe-t-il différents types de carottes? Comment extrait-on une carotte? Comment le climat laisse-t-il son empreinte à la surface de la Terre? Sous quelles formes sont enregistrées les conditions climatiques des environnements passés? … Tout cela par équipe et dans un temps limité ! A vos carottier, prêts, carottez ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Technopôle de l’Arbois Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://www.cerege.fr Technopôle de l’Arbois

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Technopôle de l'Arbois Adresse Technopôle de l'Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence