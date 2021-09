Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Imagerie 3D par micro-tomographie aux rayons X (plateforme MATRIX) Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Technopôle de l’Arbois CEREGE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les rayons X ont le pouvoir de traverser la matière, tout en étant plus ou moins absorbés. Cette propriété est quotidiennement utilisée en imagerie médicale par les radiologues (radiographie ou scanner) et également par les chercheurs du CEREGE réalisant de l’imagerie 3D à l’aide d’un microtomographe aux rayons X. Le principe de cet appareil est expliqué grâce à une démonstration avec un oeuf en chocolat Kinder: l’oeuf est virtuellement ouvert et dégusté pour découvrir en 3-dimensions la surprise qu’il renferme. Grâce aux rayons X et à la tomographie, les oeufs en chocolat n’auront plus de secret pour vous! Différentes applications, de la localisation de nanoparticules jusqu’à la structure interne de météorites, sont ensuite présentées. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

