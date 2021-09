Les enjeux du changement climatique à notre échelle Technopôle de l’Arbois, 7 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête de la science 07 octobre

Technopôle de l’Arbois AIR Climat. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Le stand permettra de réfléchir ensemble aux enjeux du changement climatique à l’échelle de la région PACA ou du Pays d’Aix, avec soit

– un atelier qui permettant de mettre en perspective l’aspect systémique du changement climatique, de discuter des freins et moteurs pour la mise en place de mesures d’adaptation et d’atténuation. Un atelier participatif sera privilégié permettant de sensibiliser aux enjeux du changement climatique par le prisme du mode de vie quotidien du public également, et discuter de leurs engagements et perception.

– un atelier sur une thématique précise à fort enjeu sur le territoire PACA ou du Pays d’Aix : incendies, ilot de chaleur urbains, ressources en eau… Avec une maquette ou une expérience scientifique adaptée à la compréhension du sujet.

L’atelier sera défini plus précisément durant le mois de juin.

Intervenants : MedECC et GREC-SUD ou Julie Gattacceca et Katarzyna Marini.

Technopôle de l’Arbois Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée Avenue Louis Philibert 13090 Aix-en-Provence 13090

