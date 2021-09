Aix-en-Provence Technopôle de l'Arbois Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les changements environnementaux et climatiques en Méditerranée (Rapport du réseau MedECC) Technopôle de l’Arbois Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Technopôle de l’Arbois AIR Climat. Entrée libre En présentiel Scolaires. La conférence portera sur les réseaux d’experts scientifiques travaillant autour du changement climatique à l’interface sciences/société.

La conférence traitera des enjeux systémiques du changement climatique à l’échelle locale, régionale ou méditerranéenne, ou d’une thématique plus précise comme la biodiversité, les ressources en eau, les risques incendies…

La conférence sera donnée soir par un intervenant du MedECC, le réseau d’experts méditerranéens sur les changements climatiques et environnementaux, soit par un intervenant du GREC-SUD, le groupe régional d’experts sur le climat en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le sujet précis sera donné courant mois de juin, après établissement définitif de l'intervenant.

