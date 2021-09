Bourg-en-Bresse Technopole ALIMENTEC Ain, Bourg-en-Bresse Conférence “Les biomatériaux dans l’industrie” Technopole ALIMENTEC Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Conférence “Les biomatériaux dans l’industrie” Technopole ALIMENTEC, 1 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 01 octobre

Technopole ALIMENTEC ALTEC – CCSTI de l’Ain. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30 à 20h00 De la recherche scientifique jusqu’à l’aboutissement du produit industriel, découvrez comment l’agroalimentaire et la plasturgie intègrent les matières premières naturelles dans la fabrication de nouveaux emballages. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Technopole ALIMENTEC Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : http://www.altecsciences.fr/ Technopole ALIMENTEC

