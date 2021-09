Villeurbanne SuperGrid Institute Rhône, Villeurbanne Stupéfiante électricité ! SCOLAIRES SuperGrid Institute Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

SuperGrid Institute SuperGrid Institute. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. SuperGrid Institute, un institut dédié à la transition énergétique, ouvre ses portes pour vous immerger tout au long d’un parcours de découverte grandiose autour de l’électricité !

Participez à des expériences sur les épaules de nos ingénieurs de recherche, venez vous confronter aux divers métiers de la transition énergétique à travers un jeu collaboratif et apprenez à gérer un réseau électrique en devenant agent actif pour l’environnement.

Découvrez un avant goût en regardant la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k1QxD42RRxc

