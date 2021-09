Hydrogène : Graal ou Chimère ? Station T, 6 octobre 2021, Thouars.

Fête de la science 06 octobre

Station T Université Citoyenne de Thouars. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 20h30

HYDROGÈNE, ÉNERGIE DE DEMAIN ?

En serait-il des sources d’énergie comme des codes vestimentaires : serions-nous soumis à des « effets de mode » ? L’atome dans les années soixante, plus près de nous le solaire et l’éolien, aujourd’hui l’hydrogène. A en juger par la multiplication des articles de presse et des programmes de recherches subventionnés, l’hydrogène pourrait participer aux alternatives énergétiques de demain. Mais l’expérience nous a appris à ne pas prendre comme argent comptant les promesses des industriels et des professionnels de la politique.

Et, pour compliquer les choses, il semblerait que, comme pour le cholestérol, il y ait un bon et un mauvais hydrogène, un hydrogène vertueux en regard d’un autre qui ne le serait pas ou le serait moins.

Comme la plupart d’entre nous n’a que des souvenirs ténus d’éventuels cours de physique-chimie où la curiosité des mélanges prenait le pas sur l’apprentissage des formules, comment se faire un avis sur l’intérêt des utilisations possibles de ce gaz ? Avant tout, c’est quoi, l’hydrogène ?

Une fois de plus, avant de prendre parti, essayons de comprendre ensemble !

