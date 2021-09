Marcellaz-Albanais Station d'épuration Haute-Savoie, Marcellaz-Albanais VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION MACROPHYTES Station d’épuration Marcellaz-Albanais Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Marcellaz-Albanais

VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION MACROPHYTES Station d’épuration, 10 octobre 2021, Marcellaz-Albanais. Fête de la science 03 – 10 octobre

Station d’épuration Mairie de Marcellaz-Albanais. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 10h15

dimanche 10 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 10h15 Nous proposons de faire (re)découvrir la station d’épuration macrophytes de la commune pour permettre aux nouveaux habitants et notamment

aux jeunes de mieux percevoir le circuit de l’eau sur un territoire où la question de l’eau est une préoccupation majeure. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

