Vernon vue du ciel Stade de Vernonnet, 9 octobre 2021, Vernon. Fête de la science 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h30 Sur le stade de Vernonnet, à 15 minutes à pied de l’Espace Philippe Auguste, la montgolfière Star’s Up fera des montées et descentes toute la journée du samedi 9 octobre 2021, offrant aux participants un point de vue unique de la ville de Vernon. Normandie>Eure

Stade de Vernonnet Route de Giverny, 27200 Vernon 27200

