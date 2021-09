La Valla-en-Gier stade de luzernod La Valla-en-Gier, Loire Jour de la Nuit stade de luzernod La Valla-en-Gier Catégories d’évènement: La Valla-en-Gier

Loire

Jour de la Nuit stade de luzernod, 8 octobre 2021, La Valla-en-Gier. Fête de la science 08 octobre

stade de luzernod Fête de la science Loire. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00 Venez découvrir une exposition et des ateliers de découverte des actions du Parc sur la préservation de la trame noire Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

stade de luzernod 42131 La Valla-en-Gier 42131 organisateur : stade de luzernod

Détails Catégories d’évènement: La Valla-en-Gier, Loire Autres Lieu stade de luzernod Adresse 42131 La Valla-en-Gier Ville La Valla-en-Gier lieuville stade de luzernod La Valla-en-Gier