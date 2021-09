Lorient Sous-Marin Flore Lorient, Morbihan Visite du sous-marin Flore et de son musée Sous-Marin Flore Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Visite du sous-marin Flore et de son musée Sous-Marin Flore, 10 octobre 2021, Lorient. Fête de la science 09 – 10 octobre

Sous-Marin Flore Espace des sciences/Maison de la Mer. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 à 12h30

dimanche 10 octobre – 14h00 Découvrez le quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux submersibles ainsi que l’histoire de Lorient et terminez par la visite de cet authentique sous-marin.

Entrée à tarif préférentiel dans le cadre de la Fête de la science et du festival Les aventuriers de la mer. Bretagne>Morbihan

Sous-Marin Flore rue Morillot 56100 Lorient 56100

