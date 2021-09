Paris Sorbonne Université, campus Jussieu tour 44 1er étage Paris Découvrir le fonctionnement d’un thérémine et la programmation Sorbonne Université, campus Jussieu tour 44 1er étage Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi 05 octobre – 14h00 Vittascience est une startup spécialisée dans les sciences ludiques.

A l’occasion de la Fête de la Science, le programme pédagogique des Startups à l’Ecole propose un atelier autour du mouvement, de l’espace et du son en collaboration avec la startup Vittascience.

Les élèves pourront découvrir le fonctionnement d’un thérémine et ses différentes variations sonores en fonction de la distance entre les mouvements et l’objet. Composé d’un boîtier électronique équipé de deux antennes, l’instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché par l’instrumentiste.

Une initiation à la programmation informatique et au codage seront également proposés en 2e partie.

