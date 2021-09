Paris Sorbonne Université Plongez dans l’univers des plasmas : une expérience ludique et créative de la matière ionisée ! Sorbonne Université Paris

Plongez dans l’univers des plasmas : une expérience ludique et créative de la matière ionisée ! Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Sorbonne Université Sorbonne Université-Faculté des Sciences et Ingénierie. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Au programme

Discussion avec des physiciens autour de posters thématiques et d’une exposition de maquettes 3D du système solaire.

L’Escape Game Mission Eva Z’ionS est de retour cette année ! Tout public et conseillé à partir de 12 ans (accompagné.e.s d’un adulte) participez à un Escape Game à la Source d’Ions Multichargés de Paris. Le but ? Déchiffrer trois énigmes autour des atomes et de la lumière pour obtenir un code à 3 chiffres permettant d’intégrer la société secrète des disciples de Mendeleïev. Attention, l’heure tourne, relèverez-vous le défi à temps ? (45min). 3 créneaux horaires le samedi 9 octobre : 11h, 14h & 15h (inscriptions sur place).

NOUVEAU : les physiciens et physiciennes de la Fédération produiront, le samedi 9 octobre sur le parvis du Village des sciences, un spectacle inédit : “Bam ! Charge”, une création de danse contemporaine inédite autour de la physique des plasmas, en collaboration avec Mairi Pardalaki (association Berdahi).

Les projections d’aurores en 3D qui rencontrent chaque année un réel succès seront aussi présentes ! Une occasion unique d’observer le fascinant spectacle des aurores (une contribution de l’IAP et du LPP). Date : le samedi 9 octobre : 10h30, 12h, 14h, 15h30 (inscriptions sur place).

Attention transformation ! Le miroir plasma, très apprécié des plus jeunes, sera à nouveau exposé. Créé par le studio Danny Rose, ce miroir à plasma ludique permet d’aborder la physique par les arts visuels ; une seule règle pour les petits et les grands : s’amuser ! En continu, tout le week-end.

Atelier de spectroscopie encadré par des physiciens avec des spectroscopes maison construits par les élèves. En continu, tout le week-end.

Découverte de la Planeterrella pour comprendre l’un des phénomènes astrophysiques les plus fascinants : les aurores. En continu, tout le week-end. Île-de-France>Paris

Sorbonne Université 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : http://sciences.sorbonne-universite.fr/ Sorbonne Université

Détails Autres Lieu Sorbonne Université Adresse 4 Place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Sorbonne Université Paris