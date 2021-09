Paris Sorbonne Université Paris Les cristaux : de leur formation à leur utilisation Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les cristaux : de leur formation à leur utilisation Sorbonne Université, 7 octobre 2021, Paris. Fête de la science 05 – 07 octobre

Sorbonne Université Duflot. Entrée libre En présentiel Scolaires. 3 ateliers (2h) pour élèves de CM1-CM2 avec manipulations, observations

9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 30

Atelier – Cristaux : de la construction à la transformation

Cet atelier propose aux élèves d’observer, de manipuler des cristaux et d’assister à des expériences sur la transformation de la matière.

Qu’est-ce qu’un cristal ? : construire des cristaux

La lumière dans les cristaux : comprendre comment ils apprivoisent la lumière.

Comment la matière se transforme-t-elle ? : passer expérimentalement par les états solide, liquide, gazeux



Atelier – Cristaux : de la lumière à la vie

Cet atelier propose aux élèves de comprendre comment les cristaux interagissent avec la lumière et comment ils naissent et évoluent dans leur environnement naturel.

Qu’est-ce qu’un cristal ? : construire des cristaux

La lumière dans les cristaux : comprendre comment ils apprivoisent la lumière.

Le minéral est-il vivant ? : jouer aux devinettes sur l’origine des minéraux Île-de-France>Paris

Sorbonne Université 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sorbonne Université Adresse 4 Place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Sorbonne Université Paris