Sorbonne Université Melusine Martin. Entrée libre En ligne . Une relation holistique avec la nature inclut à la fois le potentiel de la nature à nous nourrir, et notre capacité à retourner cette connexion en préservant l’environnement. Cependant, le concept occidental d’un dualisme humain/nature, qui définit les êtres humains et la nature comme séparés, reste enraciné dans le discours écologiste contemporain. Mon étude pour des recherches de doctorat, fondée sur des méthodes mixtes transculturelles (Etats-Unis et Australie), a pour but de comprendre comment l’individu définit son identité en fonction de l’environnement naturel et en quoi la technologie numérique altère cette relation. Île-de-France>Paris

