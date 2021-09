Voyage au pays des atomes épluchés Sorbonne Université, 8 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Sorbonne Université Duflot. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Cette plateforme expérimentale observe la vie des atomes très chargés et les interactions avec l’environnement.

Les physiciens de l’Institut des NanoSciences de Paris vous attendent pour traquer l’ultime précision de la structure des atomes, sonder ou encore modifier des nano-objets !

Durée totale de la visite 1h :

Pendant 30 min, les principes physiques de base de formation d’un plasma ainsi que l’utilisation des champs électrique et magnétique pour dévier et accélérer des particules vous sont expliqués à l’aide de petites expériences simples et de films. Pendant les 30 min restantes, il vous est proposé de visiter la salle expérimentale de l’installation SIMPA et de dialoguer avec les chercheurs et enseignants-chercheurs intervenant.

Il est conseillé de coupler la visite de l’accélérateur avec une visite guidée en physique des particules.

Sorbonne Université 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005

