Paris Sorbonne Université Paris Les mystères de l’Univers Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les mystères de l’Univers Sorbonne Université, 8 octobre 2021, Paris. Fête de la science 05 – 08 octobre

Sorbonne Université Sorbonne Université-Faculté des Sciences et Ingénierie. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Nous vous ouvrons les portes de notre laboratoire de physique théorique, où nous élaborons de nouvelles lois physiques testées dans les accélérateurs de particules et les grands observatoires astronomiques. Après une visite donnant un panorama des grandes questions sur lesquelles nous travaillons, comme les trous noirs, la recherche de nouvelles particules ou de nouveaux comportements de la matière, de jeunes chercheurs présenteront de manière ludique et accessible leurs parcours et leurs recherches. Finalement, des membres du laboratoire répondront à toutes vos questions concernant les particules élémentaires, les trous noirs ou l’expansion de l’Univers. Île-de-France>Paris

Sorbonne Université 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : http://sciences.sorbonne-universite.fr/ Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sorbonne Université Adresse 4 Place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Sorbonne Université Paris