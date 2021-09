Paris Sorbonne Université Paris La découverte de l’insuline: 100 ans déjà Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

La découverte de l’insuline: 100 ans déjà Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 10 octobre

Sorbonne Université Inserm. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h00 à 16h15 Rarement une découverte telle que celle de l’insuline a été tant attendue. C’est l’aboutissement de recherches intenses débutées dès le milieu du 19ème siècle. Rien n’indiquait que cette découverte si utile viendrait du Canada en 1921. Surprenante aussi fur la rapidité de cette découverte. Le Prix Nobel décerné deux ans plus tard à Frederick Banting et à John MacLeod a fait l’objet de conflit au sein de l’équipe et de désaccord dans la communauté scientifique. Elle a pourtant permis de sauver des enfants dès 1922 qui, sans l’insuline, n’auraient pas survécu. C’est cette fabuleuse histoire qui est contée dans cette conférence grand public. Île-de-France>Paris

Sorbonne Université 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sorbonne Université Adresse 4 Place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Sorbonne Université Paris