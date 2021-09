Paris Sorbonne Université Paris Etudier les nanomatériaux avec des microscopes électroniques Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la science 09 – 10 octobre

David Montero. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 En 3/4 d'heure, un responsable de la plateforme présentera un microscope électronique à balayage (MEB), son spectromètre EDX (analyse élémentaire) et un microscope électronique en transmission (MET) ; leur apport dans l'observation à l'échelle microscopique, l'analyse et la structure de matériaux issus des recherches des laboratoires de l'IMPC.

Sorbonne Université 4 place Jussieu 75001

