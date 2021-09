Orcines Sommet du Puy de Dôme Orcines, Puy-de-Dôme Fête de la science au sommet du puy de Dôme Sommet du Puy de Dôme Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Fête de la science au sommet du puy de Dôme Sommet du Puy de Dôme, 2 octobre 2021, Orcines. Fête de la science 02 octobre

Sommet du Puy de Dôme Conseil Départemental du Puy de Dôme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Ateliers, expériences, visites, jeu… Le 2 octobre 2021, le sommet du puy de Dôme vous réserve bien des surprises ! A l’occasion des 150 ans de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand, le chalet de l’Observatoire vous ouvre ses portes : découvrez son histoire et son actualité scientifique. De nombreuses activités seront proposées toute la journée pour explorer les différents domaines scientifiques liés au puy de Dôme. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Sommet du Puy de Dôme Sommet du puy de Dôme, 63 870 ORCINES 63870 organisateur : Sommet du Puy de Dôme

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Sommet du Puy de Dôme Adresse Sommet du puy de Dôme, 63 870 ORCINES Ville Orcines lieuville Sommet du Puy de Dôme Orcines