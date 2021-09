Béthune Site universitaire de Béthune Béthune, Pas-de-Calais Fête de la Science Béthune-Bruay – Site universitaire de Béthune Site universitaire de Béthune Béthune Catégories d’évènement: Béthune

Pas-de-Calais

Fête de la Science Béthune-Bruay – Site universitaire de Béthune Site universitaire de Béthune, 8 octobre 2021, Béthune. Fête de la science 06 – 08 octobre

Site universitaire de Béthune Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les lycées, la Faculté de Sciences Appliquées, l’IUT et les laboratoires de recherche de l’Université d’Artois implantés sur le territoire vous font découvrir leurs projets et leurs savoir-faire à travers des animations ludiques. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Site universitaire de Béthune Technoparc Futura Rue Gérard Philippe 62400 Béthune 62400 organisateur : https://www.bethunebruay.fr/ Site universitaire de Béthune

Détails Catégories d’évènement: Béthune, Pas-de-Calais Autres Lieu Site universitaire de Béthune Adresse Technoparc Futura Rue Gérard Philippe 62400 Béthune Ville Béthune lieuville Site universitaire de Béthune Béthune