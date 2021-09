Saint-Nazaire Site Gavy Polytech Nantes Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Histoire de l’informatique à l’Université de Nantes Site Gavy Polytech Nantes Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Histoire de l’informatique à l’Université de Nantes Site Gavy Polytech Nantes, 9 octobre 2021, Saint-Nazaire. Fête de la science 08 – 09 octobre

Site Gavy Polytech Nantes Association de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique de l’Université de Nantes et de sa région. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h30 à 18h00 Des manipulations et des animations permettront de découvrir les usages dans les laboratoires (codage, premiers réseaux, logiciels de graphisme, interfaçage).

Cet atelier sera illustré de posters et de machines retraçant l’histoire de l’informatique et présentant la structuration des ordinateurs. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Site Gavy Polytech Nantes 7 boulevard de l’université 44600 Saint-Nazaire 44600 organisateur : Site Gavy Polytech Nantes

