Du canari, au grisoumètre, et maintenant la sonde SYSMOG… 150 ans de progrès technique Site de recherche projet Regalor, 3 octobre 2021, Folschviller. Fête de la science 02 – 03 octobre

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00 Le grisou, hantise des mineurs, était présent dans les anciennes galeries de mines et pouvait être la cause d’explosions : les tristement célèbres coups de grisou. Les mineurs ont redoublé d’ingéniosité pour prévenir ses explosions grâce aux évolutions techniques. Découvrez, en partenariat avec les Archives Industrielles de Moselle, une rétrospective des outils de mesure des gaz anciennement utilisés par les mineurs lorrains, pour prolonger ensuite vers le futur de la surveillance des gaz. Grand Est>Moselle

