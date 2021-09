Folschviller Site de recherche projet Regalor Folschviller, Moselle Ça gaz ? Site de recherche projet Regalor Folschviller Catégories d’évènement: Folschviller

Moselle

Ça gaz ? Site de recherche projet Regalor, 3 octobre 2021, Folschviller. Fête de la science 02 – 03 octobre

Site de recherche projet Regalor Laboratoire GeoRessources. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00 Sur ce site expérimental, des outils de mesure des gaz souterrains ont été développés spécialement pour le projet de recherche Regalor. Ces dispositifs uniques permettent aux chercheurs de mesurer en temps réel les quantités de gaz présentes dans les sols et les aquifères à -24 mètres et entre 900 et 1200 mètres sous nos pieds. Grand Est>Moselle

