Folschviller Site de recherche projet Regalor Folschviller, Moselle Du pétrole au charbon, 50 nuances de noir Site de recherche projet Regalor Folschviller Catégories d’évènement: Folschviller

Moselle

Du pétrole au charbon, 50 nuances de noir Site de recherche projet Regalor, 3 octobre 2021, Folschviller. Fête de la science 02 – 03 octobre

Site de recherche projet Regalor Laboratoire GeoRessources. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00 Comment s’est formé le charbon ? Pourquoi contient-il du gaz ? Pourquoi voit-on des empreintes de fougères dans les charbons ? Les géologues de l’Université de Lorraine vous font voyager 300 millions d’années avant notre ère pour partir à la découverte de ce qui se trouve sous nos pieds. Grand Est>Moselle

Site de recherche projet Regalor Folschviller 57730 organisateur : http://georessources.univ-lorraine.fr/ Site de recherche projet Regalor

Détails Catégories d’évènement: Folschviller, Moselle Autres Lieu Site de recherche projet Regalor Adresse Folschviller Ville Folschviller lieuville Site de recherche projet Regalor Folschviller