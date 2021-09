Folschviller Site de recherche projet Regalor Folschviller, Moselle Qui veut gagner du charbon ? Site de recherche projet Regalor Folschviller Catégories d’évènement: Folschviller

Qui veut gagner du charbon ? Site de recherche projet Regalor, 3 octobre 2021, Folschviller. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00 La Fête de la Science est l’occasion de visiter un laboratoire de recherche en plein air, de découvrir comment travaillent les chercheurs et de plonger au cœur de la terre. Au cours de ces journées, les visiteurs vont découvrir des pratiques ou façons de faire méconnues et enrichir leur savoir. Les visites seront ponctuées de mini quizz qui vous permettront de tester vos connaissances sur la géologie de la Lorraine, le charbon et le gaz qu’il renferme, et gagner peut-être des briquettes de charbon ! Grand Est>Moselle

Grand Est>Moselle

Site de recherche projet Regalor Folschviller 57730

