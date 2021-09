Le Vieil-Évreux Site archéologique de Gisacum Eure, Le Vieil-Évreux Lachez les chevaux ! Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Catégories d’évènement: Eure

Le Vieil-Évreux

Lachez les chevaux ! Site archéologique de Gisacum, 10 octobre 2021, Le Vieil-Évreux. Fête de la science 09 – 10 octobre

Site archéologique de Gisacum Gisacum site archéologique. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h30 à 16h00

dimanche 10 octobre – 15h30 à 16h00 Présentation à 15h30 (durée 30 minutes) de notre vitrine pour découvrir des objets et artefacts archéologiques découverts sur le site du Vieil-Évreux en lien avec les chevaux. (Réservation obligatoire) Normandie>Eure

Site archéologique de Gisacum 8 Rue des Thermes 27930 Le Vieil-Évreux 27930 organisateur : htpps://www.gisacum-normandie.fr Site archéologique de Gisacum

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Vieil-Évreux Autres Lieu Site archéologique de Gisacum Adresse 8 Rue des Thermes 27930 Le Vieil-Évreux Ville Le Vieil-Évreux lieuville Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux