Le Vieil-Évreux Site archéologique de Gisacum Eure, Le Vieil-Évreux Deviens un futur archéologue ! Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Catégories d’évènement: Eure

Le Vieil-Évreux

Deviens un futur archéologue ! Site archéologique de Gisacum, 10 octobre 2021, Le Vieil-Évreux. Fête de la science 09 – 10 octobre

Site archéologique de Gisacum Gisacum site archéologique. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 # L’atelier “Graine d’archéologue” permet aux enfants de s’initier aux techniques de la fouille dans un bac où il trouvera de nombreux artefacts de la période gallo-romaine. Il est proposé à 14h15, 15h15 et 16h15, le samedi et le dimanche (réservation obligatoire).

# L’atelier “Le petit céramologue”permet de reconstituer une poterie antique à partir de ses différents morceaux. Il est proposé en continue de 14h à 18h, le samedi et le dimanche. Normandie>Eure

Site archéologique de Gisacum 8 Rue des Thermes 27930 Le Vieil-Évreux 27930 organisateur : htpps://www.gisacum-normandie.fr Site archéologique de Gisacum

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Vieil-Évreux Autres Lieu Site archéologique de Gisacum Adresse 8 Rue des Thermes 27930 Le Vieil-Évreux Ville Le Vieil-Évreux lieuville Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux