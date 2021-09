Annecy SILA - Usine SILOE Annecy, Haute-Savoie Visite de l’usine Siloé SILA – Usine SILOE Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite de l’usine Siloé SILA – Usine SILOE, 7 octobre 2021, Annecy. Fête de la science 07 octobre

SILA – Usine SILOE Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA). Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 10h15 Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

SILA – Usine SILOE 7, rue des Terrasses,Cran Gevrier 74960 organisateur : ww.sila.fr SILA – Usine SILOE

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu SILA - Usine SILOE Adresse 7, rue des Terrasses,Cran Gevrier Ville Annecy lieuville SILA - Usine SILOE Annecy