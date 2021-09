Caen Siège de l'ASNORA Caen, Calvados A la découverte du système solaire Siège de l’ASNORA Caen Catégories d’évènement: Caen

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Dans le cadre de la Fête de la Science, l’Association normande d’Astronomie vous propose une découverte de notre système solaire, grâce à une exposition et à des animations (diaporamas, maquettes, …) en ouvrant les portes de son local du 52 rue de la Folie à Caen.

Depuis les origines, l’homme observe le ciel. Les mouvements de la Lune et du Soleil sont à l’origine des premiers calendriers. A partir du 16e siècle, l’invention de la lunette astronomique par Galilée et du télescope par Newton, lui ont permis de mieux comprendre la nature des planètes et autres objets en orbite autour du soleil comme les astéroïdes ou les comètes. Avec le lancement du premier satellite artificiel en 1957, une multitude de sondes ont révélé des choses surprenantes sur tous ces corps célestes.

Siège de l’ASNORA 52 rue de la Folie 14000 organisateur : Siège de l’ASNORA

