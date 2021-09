Reims Service Relations Usagers Marne, Reims Le compostage Service Relations Usagers Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Le compostage Service Relations Usagers, 11 octobre 2021, Reims. Fête de la science 01 – 11 octobre

Service Relations Usagers Direction des Déchets et de la Propreté – Service Relations Usagers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Découvrir le compostage, les biodéchets et les organismes du sol à travers le jeu.

Atelier lié à la présence ou à la demande de mise en place d’un composteur.

Animation dans les établissements scolaires Grand Est>Marne

Service Relations Usagers 7 Rue Robert Fulton 51100 Reims 51100 organisateur : Service Relations Usagers

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Service Relations Usagers Adresse 7 Rue Robert Fulton 51100 Reims Ville Reims lieuville Service Relations Usagers Reims