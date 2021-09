Laon Service archéologique CD02 Aisne, Laon Café-archéo Service archéologique CD02 Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Café-archéo Service archéologique CD02, 7 octobre 2021, Laon. Fête de la science 07 octobre

Service archéologique CD02 Conseil départemental de l’Aisne. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 17h30 à 19h00 Venez partager un temps d’échange privilégié avec un-e archéologue et évoquer ses démarches et ses questionnements scientifiques. Vous pourrez de découvrir toutes les facettes de son métier et ce que nous apprennent les hommes et les femmes des sociétés passées. Hauts-de-France>Aisne

Service archéologique CD02 Rue William Henri Waddington 02000 Laon 02000 organisateur : https://archeo.aisne.com/ Service archéologique CD02

