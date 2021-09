Les Ulis S[cube] Essonne, Les Ulis Les sciences à l’apéro – Jour 8 S[cube] Les Ulis Catégories d’évènement: Essonne

Partageons les sciences. Entrée libre En ligne Grand public.

vendredi 08 octobre – 12h00 Au menu ce midi :

Une pastille Recherche : découvrez un projet scientifique, un laboratoire, un site remarquable de la science locale.

Une pastille Littéraire : visionnez un booktube mettant en lumière un des 6 livres en lice du Prix du livre scientifique organisé avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le réseau des médiathèques.

Une pastille Manip’ : une expérience à réaliser chez toi avec du matériel de tous les jours. Île-de-France>Essonne

S[cube] 128 avenue des Champs Lasniers 91940

