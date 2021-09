Montpellier Sanofi R&D Montpellier Hérault, Montpellier Suivez le guide …“Voyage virtuel au Coeur du médicament” Sanofi R&D Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Suivez le guide …“Voyage virtuel au Coeur du médicament” Sanofi R&D Montpellier, 7 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 07 octobre

Sanofi R&D Montpellier Sanofi. Réservation obligatoire En ligne Scolaires. Nous te proposons une visite immersive au cœur de nos laboratoires, de partir à la rencontre des hommes et des femmes de notre entreprise qui te feront découvrir leur métier notamment les métiers du digital, partager leur passion, te guideront sur le terrain pour comprendre les grandes étapes de la fabrication d’un médicament (de la recherche jusqu’au patient).

Pour connaître le programme détaillé susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire, merci de vous rapprocher de Madame Sarah Hayez, Responsable Communication du site de Sanofi à Montpellier.

Cette rencontre virtuelle est réservée aux collégiens (4ème et 3ème) et aux lycéens (seconde) uniquement (réservée aux établissements de l’Hérault).

La réservation d’un créneau est obligatoire (réservation par mail sarah.hayez@sanofi.com ou par téléphone +33 4 99 77 64 27 – 06 81 23 83 93).

Nous pourrons rencontrer 2 classes le matin et 2 classes l’après-midi.

Merci de vous inscrire avant le 24 septembre impérativement Occitanie>Hérault

Sanofi R&D Montpellier 371 Rue du Professeur Blayac 34185 Montpellier 34185 organisateur : https://www.sanofi.com/ Sanofi R&D Montpellier

