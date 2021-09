Groslay Salles de sports des Glaisières Groslay, Val-d'Oise Fête de la Science à Groslay – Plaine Vallée Salles de sports des Glaisières Groslay Catégories d’évènement: Groslay

Fête de la science 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h00 Vous avez envie de léviter ? Envie de devenir mathématicien ? De réaliser un poster sur le soleil ? Vous préférez vous amuser avec des bulles géantes ? Ou d’en fabriquer des carrée, des triangulaires ?

Vous pourrez aussi faire du sable qui ne mouille pas, ouvrir une bouteille sans tire-bouchon, découvrir comment fonctionne une fibre optique ou connaître l’utilisation de drones dans l’analyse des sols…

Venez manipuler, faire des quiz, parler de votre futur métier, participer à la protection des oiseaux et découvrir la maison écologique… Rendez-vous dans la salles de sports des Glaisières de Grolay.

Salles de sports des Glaisières Allée des Pommeraies 95410 Groslay

