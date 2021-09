L’Ombre Quantique, résidence art-science de Frank Ternier Salle Thélème, Université de Tours, 5 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 05 octobre

Salle Thélème, Université de Tours Université de Tours. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h30 à 22h00

Pour sa 30e édition, la Fête de la Science nous propose d’interroger L’émotion de la découverte.

C’est l’occasion rêvée pour revenir sur la résidence que Frank Ternier* a effectuée au sein du département de physique de l’université de Tours et enfin découvrir le film qu’il a réalisé L’Ombre Quantique dont ce sera la première projection française.

Quand un artiste s’installe dans un laboratoire scientifique, quelles sont ses attentes ? Quelles sont les attentes des chercheurs qui l’accueillent ? Souhaitent-ils être bousculés par le regard de l’autre ? Que ce soit du côté des chercheurs ou de l’artiste, nous tenterons d’appréhender l’émotion que ces rencontres et créations associées peuvent susciter.

À travers la création de L’Ombre Quantique, Sophie Mentzel, enseignante-chercheuse en Arts du Spectacle interrogera Frank Ternier et les deux chercheurs associés à la résidence Loïc Villain et Gisèle Gruner sur leur collaboration.

Ils nous parleront des réalisations et la manière dont le travail s’est déroulé, comment Frank a pu s’approprier le travail des scientifiques mais aussi le regard que ceux-ci portent sur la transposition de leurs expériences ou connaissances scientifiques en une création artistique.

*Le réalisateur-graphiste Frank Ternier a été en résidence à l’université en 2019-2020, et plus particulièrement au sein des Unités de Recherche du GREMAN et de l’Institut Denis Poisson.

Salle Thélème, Université de Tours 3 rue des Tanneurs 37000 Tours 37000

