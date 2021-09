Tours Salle Senghor Indre-et-Loire, Tours Pseudomonas aeruginosa : profil d’une bactérie préoccupante Salle Senghor Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pseudomonas aeruginosa : profil d'une bactérie préoccupante Salle Senghor, 8 octobre 2021, Tours.

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00

vendredi 08 octobre – 18h00 La bactérie Pseudomonas aeruginosa est fréquemment associée à des infections respiratoires aiguës ou chroniques.

Aujourd’hui, elle est classée parmi les pathogènes les plus pré-occupants par l’Organisation Mondiale de la Santé, en terme de santé publique.

Avec

Nathalie Heuzé-Vourc’h, Directrice de recherche Inserm, Tours

Thomas Sécher, Chercheur Inserm Tours

Romé Voulhoux, Directeur de Recherche CNRS

La conférence proposée répondra aux questions suivantes :

Qui est Pseudomonas aeruginosa ?

Quels sont son arsenal de facteurs de virulence et ses modes d’infection ?

Quelles maladies induit-elle et à quelles populations de patients est-elle associée ?

Pseudomonas aeruginosa et résistance aux antibiotiques : comment ? quels antibiotiques ?

Quels sont les enjeux de la résistance aux antibiotiques ?

Quelles sont les nouvelles stratégies thérapeutiques pour y faire face ?

Cette conférence est en lien avec l’APR IR NOVANTHIN financé par

la Région Centre-Val de Loire. Illustration : Created with BioRender.com Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Salle Senghor 1 bis rue de la Préfecture 37000 Tours

