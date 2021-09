Tours Salle Senghor Indre-et-Loire, Tours L’origine de la vie et la recherche de vie extraterrestre Salle Senghor Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

5 octobre 2021

Salle Senghor Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 à 19h30 Sur Terre, la vie est apparue dans l’eau, il y a environ 4 milliards d’années, avec des molécules carbonées issues de l’atmosphère, des sources hydrothermales sous-marines et de l’espace, notamment des comètes. Les exobiologistes prennent la Terre comme référence pour rechercher les sites où une vie extraterrestre a pu émerger. Les sites explorés potentiellement riches à la fois en eau et en chimie du carbone sont Mars, Europe, Titan, Encelade et les planètes extrasolaires.

André Brack est directeur de recherche honoraire au CNRS d’Orléans, où il créa l’équipe d’astrobiologie. Il est reconnu comme le fondateur de cette thématique en France. Il est membre d’honneur de l’Institut d’Astrobiologie de la NASA et a présidé la Société Internationale pour l’Étude de l’Origine de la Vie ainsi que le Réseau européen d’astrobiologie, qu’il fonda en 2001. Il est également fondateur et président d’honneur de Centre-Sciences, le centre de vulgarisation scientifique de la région Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Salle Senghor 1 bis rue de la Préfecture 37000 Tours

