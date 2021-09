Louveciennes Salle Saint Saëns, Mairie de Louveciennes Louveciennes, Yvelines La science au service de l’archéologie Salle Saint Saëns, Mairie de Louveciennes Louveciennes Catégories d’évènement: Louveciennes

La science au service de l'archéologie Salle Saint Saëns, Mairie de Louveciennes, 9 octobre 2021, Louveciennes.

Fête de la science 01 – 09 octobre

La Fête de la Science 2021 à Louvecienne met à l'honneur l'archéologie au travers d'une exposition évoquant les découvertes dans notre région et les méthodes scientifiques employées, des ateliers pédagogiques, destinés principalement aux écoliers, illustrant concrètement le travail de l'archéologue, des conférences, vidéo documentaires, films, des jeux, autour de ce thème, en différents lieux tout au long des 10 jours de la Fête de la Science.

Les lieux que nous habitons ont une histoire. Des hommes s’y sont installés, y ont vécu, y ont bâti depuis des milliers d’années. Ils ont laissé des traces de leur présence sur nos terres : celles-ci peuvent être retrouvées, datées et expliquées grâce à l’archéologie. L’archéologie est une science qui met au jour les indices et les artefacts qui permettent de (re)découvrir les activités humaines à travers le temps.

Au-delà de son apport scientifique, l’archéologie répond aussi au besoin de l’humanité de connaître ses origines et le sens de son histoire.

L'exposition est constituée de 3 parties : exploration du passé de notre région du paléolithique inférieur jusqu'à nos jours, évocation du passé de Louveciennes du néolithique au 18ème siècle, description des méthodes et techniques scientifiques de l'archéologie.

Salle Saint Saëns, Mairie de Louveciennes
30 rue du Général Leclerc 78430
https://louvscience.wixsite.com/accueil

