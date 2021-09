Vergèze Salle république Gard, Vergèze Fête de la Science des Bouillens de Culture Salle république Vergèze Catégories d’évènement: Gard

samedi 02 octobre – 20h00 Une conférence pour toute la famille, ludique et interactive sur la biodiversité animée par Cyril Dufer, intervenant de l’organisation Bio-Sphère. La conférence sera interactive au moyen de boîtiers de vote électroniques distribués aux participants qui permettront à intervalles réguliers de répondre à des questions posées par l’animateur. La conférence sera accompagnée d’images et de vidéos exceptionnelles projetées en haute définition sur grand écran. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponible. Occitanie>Gard

