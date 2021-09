Les glaciers, une espèce en voie de disparition ? Salle Régie de quartier Empalot, 9 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 09 octobre

Salle Régie de quartier Empalot Voyager en images. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00

Après une présentation scientifique interactive basée sur des photos prises in situ par l’animatrice qui parlera de son expérience d’exploratrice, et d’animations satellites, chaque enfant pourra imaginer son histoire : ‘si j’étais un explorateur des pôles, s’il n’y avait plus de glaciers …’, inspirée de photos inédites et intégrées à l’histoire (photos satellites et artistiques associées aux univers glaciaires). Chaque participant repart avec son livre, et peut être des idées concrètes et innovantes pour notre planète. Selon les conditions sanitaires en vigueur, des prises de vue seront organisées.

Danièle Boucon : danieleboucon.monsite-orange.fr, facebook.com/voyagerenimages

L’Astronef : cafe-lastronef.fr, et facebook.com/cafelastronef.

Occitanie>Haute-Garonne

Salle Régie de quartier Empalot 13 Place André Daste 31400 Toulouse 31400

organisateur : Salle Régie de quartier Empalot