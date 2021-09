Les variations de l’activité du soleil influent-elles le climat ? Salle Raboliot, 8 octobre 2021, Mareau-aux-Prés.

Fête de la science 08 octobre

Salle Raboliot Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30

Thierry Dudok de Wit est professeur à l’université d’Orléans et chercheur au Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace. Ce spécialiste du soleil vous éclairera sur l’impact du Soleil sur le réchauffement climatique.

Rechercher les causes s’apparente à un véritable travail de détective auquel le conférencier vous invitera. Vous y découvrirez combien le lien entre le Soleil et le climat est subtil, et apprendrez à vous méfier des réponses toutes faites.

Centre-Val de Loire>Loiret

Salle Raboliot 112 Rue du Stade 45370 Mareau-aux-Prés 45370

organisateur : https://www.ccterresduvaldeloire.fr/ Salle Raboliot