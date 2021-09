Grasse Salle polyvalente des Aspres Alpes-Maritimes, Grasse Fête de la Science aux Fleurs de Grasse SCOLAIRES Salle polyvalente des Aspres Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Salle polyvalente des Aspres Petits Débrouillards Provence-Alpes-Côte d’Azur. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’association des Petits Débrouillards propose des ateliers autour de la robotique, des océans et du climat à destination des établissements scolaires de Grasse le 7 et 8 octobre 2021:

– Atelier Robots – présenté par les enfants des Clubs de Grasse et par Thierry Vieville, chercheur à l’INRIA

– Atelier Océan et Climat – présenté par des doctorants en océanographie

– Atelier Biodiversité – présenté par l’association les Petits Débrouillards

Lieu: Salle polyvalente, quartier des Fleurs de Grasse

7 et 8 octobre de 8h30 à 18h

Sur inscription : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uvClxIdPz9WTTj_2Rv-xuSlq-cQRTs6V1hpIeVD7w-E/edit#gid=0

s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org / 07 81 90 72 76 Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Salle polyvalente des Aspres 50 Route de Cannes 06520 organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/ Salle polyvalente des Aspres

