Dissay Salle polyvalente de Dissay Dissay, Vienne La pollution lumineuse Salle polyvalente de Dissay Dissay Catégories d’évènement: Dissay

Vienne

La pollution lumineuse Salle polyvalente de Dissay, 15 octobre 2021, Dissay. Fête de la science 15 octobre

Salle polyvalente de Dissay Mairie de Dissay. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 15 octobre – 20h30 En Nouvelle-Aquitaine, il existe 1 million de points lumineux. Cette pollution lumineuse participe à une érosion de la biodiversité car 30% des vertébrés et 64% des invertébrés sont nocturnes. Elle a aussi des effets négatifs sur notre santé…

Michel Deromme, correspondant régional Nouvelle Aquitaine de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN), nous fera partager les bons gestes à adopter concernant les éclairages nocturnes. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Salle polyvalente de Dissay Avenue Clain, 86130 organisateur : Salle polyvalente de Dissay

Détails Catégories d’évènement: Dissay, Vienne Autres Lieu Salle polyvalente de Dissay Adresse Avenue Clain, Ville Dissay lieuville Salle polyvalente de Dissay Dissay