Les cochenilles, par Philippe Kreiter Institut Sophia Agrobiotech Salle Polyvalente de Cipières, 9 octobre 2021, Cipières.

samedi 09 octobre – 20h30 à 22h00

samedi 09 octobre – 20h30 à 22h00 Les cochenilles représentent près de 7500 espèces d’insectes assez mal connues. Elles sont divisées en 28 familles et font partie des principaux ravageurs dans le monde. Leur morphologie, leur comportement et leur écologie sont souvent différentes d’une famille à l’autre. Ces insectes sont limités par un grand nombre d’ennemis naturels dans le Monde. D’importants moyens de lutte pour les combattre ont été développés, notamment la lutte biologique, qui a été mise en place pour la première fois contre une cochenille en Californie. Les différentes techniques de lutte biologique avec toutes les complexités que cela peut engendrer seront abordées. En outre, ces cochenilles ont été aussi des insectes utiles à l’homme. Un bref aperçu des leurs utilisations seront mis en lumière. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

