Belvédère Salle polyvalente, Belvédère Alpes-Maritimes, Belvédère Objectif Lune Belvédère dim 2/10/21 GP Salle polyvalente, Belvédère Belvédère Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Belvédère

Objectif Lune Belvédère dim 2/10/21 GP Salle polyvalente, Belvédère, 2 octobre 2021, Belvédère. Fête de la science 02 octobre

Salle polyvalente, Belvédère Apprentis pas sages. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 17h30 Il y a 52 ans, on célébrait les premiers pas de l’Homme sur la Lune. Thierry Scordino, auteur de “on a marché sur la lune, mythe ou réalité?” dans la collection une chandelle dans les ténèbres, habitué à la vulgarisation scientifique, parle avec clarté et passion de notre satellite, il aborde la conquête spatiale avec des anecdotes étonnantes. Comment les Américains ont-ils atterri sur la Lune, quelle aventure technique et humaine cela a représenté, ce qu’ils ont ramené de leurs expéditions et quelles ont été les principales découvertes suite aux premiers pas sur la Lune. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Salle polyvalente, Belvédère Belvédère 06450 Belvédère 06450 organisateur : Salle polyvalente, Belvédère

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Belvédère Autres Lieu Salle polyvalente, Belvédère Adresse Belvédère 06450 Belvédère Ville Belvédère lieuville Salle polyvalente, Belvédère Belvédère