Découverte de la réalité virtuelle par le jeu (sam 2/10/21 GP Belvédère)) Salle polyvalente, Belvédère, 2 octobre 2021, Belvédère. Fête de la science 02 octobre

Apprentis pas sages. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 16h30 Défiez vos amis sur ce jeu de réalité virtuelle où votre rapidité et votre dextérité seront mises à l’épreuve… Du numérique sportif, en quelque sorte… Alors, oserez-vous? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

