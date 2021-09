Belvédère Salle polyvalente, Belvédère Alpes-Maritimes, Belvédère Découverte de la station spatiale en réalité virtuelle (scolaire Belvédère 01/10/21) Salle polyvalente, Belvédère Belvédère Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Belvédère

Découverte de la station spatiale en réalité virtuelle (scolaire Belvédère 01/10/21) Salle polyvalente, Belvédère, 1 octobre 2021, Belvédère. Fête de la science 01 octobre

Salle polyvalente, Belvédère Apprentis pas sages. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. En collaboration avec l’ESA et la NASA, cette application de réalité virtuelle vous permet de visiter la station, de vous y déplacer comme le ferait un astronaute (ou spationaute, dans notre cas). Découvrez les joies de l’espace en gardant les pieds sur terre ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Salle polyvalente, Belvédère Belvédère 06450 Belvédère 06450 organisateur : Salle polyvalente, Belvédère

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Belvédère Autres Lieu Salle polyvalente, Belvédère Adresse Belvédère 06450 Belvédère Ville Belvédère lieuville Salle polyvalente, Belvédère Belvédère