Que se cache-t-il derrière les prévisions météo? Salle polyvalente Gagnières, Gard

Que se cache-t-il derrière les prévisions météo? Salle polyvalente, 1 octobre 2021, Gagnières. Fête de la science 01 octobre

vendredi 01 octobre – 17h30 à 19h00 Au travers d’une conférence interactive, vous allez comprendre ce qui se cache derrière les prévisions météorologiques. Vous allez découvrir ou redécouvrir ce qu’est un modèle de prévision numérique du temps et les éléments nécessaires pour les utiliser. Occitanie>Gard

