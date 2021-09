Pierrelatte Salle Plasaules - Mairie de Pierrelatte Drôme, Pierrelatte ENTRE COMÈTES ET ASTÉROÏDES, exposition – spectacle ! Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

ENTRE COMÈTES ET ASTÉROÏDES, exposition – spectacle ! Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte, 3 octobre 2021, Pierrelatte. Fête de la science 02 – 03 octobre

Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte Mairie de Pierrelatte. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 11h20

samedi 02 octobre – 13h30 à 14h50

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h20

dimanche 03 octobre – 10h00 à 11h20

dimanche 03 octobre – 13h30 à 14h50

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h20 L’exposition « Entre comètes et astéroïdes » invite le visiteur à découvrir le système solaire au travers de l’histoire contée de Cométa et Météor, deuxpersonnages imaginaires. Suivez leur histoire le temps d’une conférence spectacle sur « Le B.A.ba de l’astronomie ».Démêlez le vrai du faux, les croyances des sciences, découvrez quelques mythes à l’origine des constellations et planètes.

Un moment ludo-scientifique pour toute la famille”. Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte Avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte 26700 organisateur : https://www.ville-pierrelatte.fr/ Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Salle Plasaules - Mairie de Pierrelatte Adresse Avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte Ville Pierrelatte lieuville Salle Plasaules - Mairie de Pierrelatte Pierrelatte